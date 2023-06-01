現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループE第１節で、強豪ドイツ代表がW杯初出場のキュラソー代表と対戦した。立ち上がりから相手を圧倒するドイツは開始６分に先制。敵陣ペナルティエリア内で、ヴィルツからのリターンパスを受けたヌメチャが狙い澄ましたダイレクトシュートでネットを揺らした。しかし21分に同点弾を献上。自陣ゴール前での混戦からコメネンシアに左足のシュートを浴びると、ボールはディフ