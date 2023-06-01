20代韓国人の77％が日本人に好感「最近、韓国の反日の勢いが弱まっている」と感じている日本人は少なくないはずだ。その印象は、単なる気分ではない。数字にもはっきり表れている。韓国では長く、日本に対する否定的感情が政治的に動員されてきた。ところが、近年の世論調査を見ると、その構造が大きく揺らいでいることが分かる。韓国ギャラップの調査では、2022年8月に「日本に好感を持つ」と答えた韓国人は21％にすぎなか