北中米ワールドカップのグループステージＦ組の初戦で、現地６月14日にオランダと日本が対戦する。試合前にオランダのスターティングメンバーが発表。先発11人は以下のとおりだ。GKバルト・フェルブルッヘンDFフィルジル・ファン・ダイクヤン・ポール・ファン・ヘッケミッキー・ファン・デ・フェンデンゼル・ドゥムフリースMFライアン・フラーフェンベルフティジャニ・ラインデルスフレンキー・デ・ヨングFWコディ・ガクポドニ