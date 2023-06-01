◇W杯北中米大会1次リーグE組ドイツ 7―1 キュラソー（2026年6月14日ヒューストン）終始、押し込む展開となったドイツが、初出場のキュラソーを7―1で破り、1次リーグ初戦を白星発進した。電光石火の右足一閃（いっせん）で、ドイツが先制した。開始6分、MFヌメチャが鮮やかな連係から右足でゴール右に突き刺し、ネットを揺らした。キュラソーも譲らない。同22分、MFコメネンシアが左足でゴールを挙げ、同国W杯初ゴー