女優、タレント、プロデューサーとしても活動するMEGUMI（44）が14日に放送された日本テレビ「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）に出演。メンバーのジェシー（29）との共通点を明かした。この日はゲストとして、MEGUMIのほかにお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二、狩野英孝の3人が登場。番組冒頭、田中樹から「MEGUMIさんは、SixTONESの中に親交があるメンバーはいますか？」と質問が飛んだ。これに対し、MEGUMIは「親交