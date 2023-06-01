◇W杯北中米大会1次リーグE組キュラソー―ドイツ（2026年6月14日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグE組で初出場キュラソー（FIFAランク82位）がドイツ（同10位）に1―7と敗戦。黒星発進となったがW杯優勝4度を誇る強豪から歴史的初得点を記録するなど見せ場をつくった。“世界の壁”はやはり高かった。開始早々に失点し、厳しい立ち上がりとなるも前半21分に同点弾。こぼれ球に