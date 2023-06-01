オランダとのサッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）に臨む日本代表のスタメンが発表された。ケガで招集外のＭＦ三笘薫（ブライトン）が主戦を務める左シャドーにＦＷ前田大然（セルティック）を抜擢。３センターバックは右から、ＤＦ渡辺剛（フェイエノールト）、ＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）、ＤＦ伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）となった。ＭＦ久保建英（レアル・ソシエ