サッカーの日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が、大一番を前に?闘魂注入?した。北中米Ｗ杯で１次リーグＦ組の日本は、１４日（日本時間１５日）に米・ダラスでオランダとの初戦に臨む。強豪との対戦を目前に控える中、５大会連続メンバー入りの長友がＸ（旧ツイッター）を更新し「いざ出陣。日本の皆んな、いくぞゴラァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ！！！！！」と熱く呼びかけた。ムードメ