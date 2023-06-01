北中米W杯GL・3位でも成績上位8チームが決勝Tへサッカー北中米ワールドカップ（W杯）が開幕し、日本代表は14日（日本時間15日）にオランダとのグループ初戦を迎える。今大会は史上初の3か国（米国・カナダ・メキシコ）共催。48チームが参加する過去最大規模のW杯では、グループリーグの突破条件が変わった。「初戦で黒星＝グループ敗退」とのイメージも覆りそうだ。北中米W杯のグループリーグは4か国×12グループ（計48か国）