ドイツが初戦でキュラソーと対戦北中米ワールドカップ（W杯）は4日目を迎え、現地時間6月14日にグループEの第1節でドイツ代表とキュラソー代表が対戦し、7-1でドイツが快勝した。試合は前半6分にMFフェリックス・ヌメチャが先制ゴールを決めてドイツが先制。しかし、キュラソーも同21分にMFリファノ・コメネンシアがゴールを決め、格上のドイツ相手に早い時間帯で追いつくことに成功した。それでも、ドイツが底力を見せた。