史上初の8強進出を目指す大会で大事な初戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで北中米W杯グループステージFの初戦でオランダ代表と対戦する。試合に先立って、スタメンが発表され、森保一監督はMF前田大然を抜擢。MF久保建英らも名を連ねた。日本代表はキャプテンを務めてきたMF遠藤航が左足甲の怪我のため、初戦の3日前に離脱。FW町野修斗を追加招集し、DF板倉滉が後任として