女性３人組バンドのＳＨＩＳＨＡＭＯが１４日、川崎市のＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）でラストライブを行った。２０１３年のデビューから１３年、約３時間で代表曲「明日も」など２５曲を届けた。１３日との２日間で計７万人に見守られ、バンド活動に終止符を打った。１４年に松本彩が卒業し、その後を受けて加入したのが、ベースの松岡彩だった。こみ上げる感情を抑えきれず、公