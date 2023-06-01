女性３人組バンドのＳＨＩＳＨＡＭＯが１４日、地元・川崎市のＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）でラストライブを行った。代表曲「明日も」など約３時間で２５曲を披露。２０１３年のデビューから１３年、１３日との２日間で計７万人に見守られ、バンド活動に終止符を打った。大黒柱としてバンドを支えたのがボーカル＆ギターの宮崎朝子だった。伸びやかで透明感のある歌声はこの日も