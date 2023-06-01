女性３人組バンドのＳＨＩＳＨＡＭＯが１４日、地元・川崎市のＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）でラストライブを行った。２０１３年のデビューから１３年。１３日との２日間で計７万人に見守られ、バンド活動に終止符を打った。２５年２月から体調不良のため活動休止していたドラムスの吉川美冴貴は、ボーカル＆ギターの宮崎朝子に呼び込まれ、ダブルアンコールにサプライズ登場。元