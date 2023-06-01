北中米Ｗ杯に臨む日本代表は１５日、１次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。２０１８年ロシア大会で１６強入りを経験したＪ２藤枝の槙野智章監督（３９）がこのほど取材に応じ、「新しい景色を見せてほしい」と森保ジャパンへエールを送った。（取材・構成＝伊藤明日香）日本代表はロシア大会、カタール大会と２大会連続で決勝トーナメント１回戦で敗退。悲願のベスト８進出、そして優勝を目標に掲げて今大会に挑む。槙野監督