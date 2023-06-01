福山雅治（57）が14日、全国ツアー東京公演を北の丸の日本武道館で行い、前日と2日間で約2万6000人を動員した。通算16公演目、特別な場所という武道館をAI命名の「福山系銀河」と表現。「不可欠な星」というファンたちと、激アツワールドを繰り広げた。◇◇◇武道館での単独公演はデビュー以来通算16回目。「本来、人と人が戦うために作られた場所。畏怖（いふ）の念と畏敬（いけい）の念がある」と特別な思いを