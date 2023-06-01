トッテナム・ホットスパーは14日、スペイン代表DFペドロ・ポロとの長期契約締結を発表した。なお、イギリスメディア『BBC』によると、2031年までの契約にサインしたとのことだ。現在26歳のペドロ・ポロは、2023年1月にスポルティングからトッテナムへとレンタル移籍で加入。夏には4000万ポンド（約85億2000万円）での買い取り義務が付帯していた。レンタル時代も含めた在籍3年半で、公式戦通算152試合に出場し13得点を記録。