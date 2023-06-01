◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本―オランダ（１４日、ダラス競技場）日本―オランダ戦のスタメンが発表された。クーマン監督は前日会見で日本について「弱み、弱点とは言わないが、私たちが上回れる部分もある」と不敵に笑っていた。準優勝３度の強豪オランダはＷ杯初戦で９大会８勝１分けと無類の強さを誇る。オランダの先発は以下の通り。状態が懸念されていたＧＫのフェルブルッヘンが（ブライトン）が先発に