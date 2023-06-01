◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本―オランダ戦（日本時間15日午前5時開始）の先発メンバーが発表され、オランダはコンディションに不安を抱えていたFWデパイ（コリンチャンス）が外れた。GKは直近の親善試合ウズベキスタン戦で腰を打撲して途中交代したフェルブルッヘン（ブライトン）が先発。主将のファンダイク（リバプール）らは順当に