【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 vs 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）【画像】変顔やキメ顔も…W杯日本代表の「個性的すぎる公式フォト」サッカー日本代表は6月15日、FIFAワールドカップ2026のグループF第1節でオランダ代表と対戦。日本時間早朝5時のキックオフに先立ってスタメンが発表された。怪我で選外となった南野拓実（モナコ／メンターとしてチーム帯同）、三笘薫（ブライトン）に続き、キャプ