日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。８大会連続８回目のW杯出場となる日本。悲願のベスト８、さらにはその先を目ざす日本にとって、今大会の幕開けとなる重要な初戦だ。強豪オランダとの大一番で、森保一監督がスタートから送り出す11人が決定。スタメンにはキャプテンの堂安律、久保建英、佐野海舟らが名を連