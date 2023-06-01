◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦する。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表された。先発メンバー11人は全員が海外クラブの所属。W杯において、日本代表の先発にJリーグ所属の選手がいないのは、これが初めて。対オランダ戦の通算成績は日本の0勝1分2敗。初対戦は09年の国際親