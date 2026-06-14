「リーボック（Reebok）」が、K-POPアーティストのジェジュン（JAEJOONG）とのコラボレーションコレクションを発表した。現在、リーボック公式オンラインストアで予約注文を受け付けている。【画像をもっと見る】コレクションは、定番モデル「クラブ シー 85 ヴィンテージ」をベースにしたシューズのほか、フーディーとパンツの全3型で構成。シューズは、ブラックを基調にグリーンがアクセントとなる配色で、リーボックのオリ