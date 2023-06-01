【ワシントン＝橋本潤也】米主要ニュースサイト・アクシオスは１４日午後（日本時間１５日未明）、トランプ米大統領が電話インタビューに応じたと伝えた。米国とイランの戦闘終結をめぐる「覚書」の交渉が続く中、イスラエル軍がレバノンを空爆したことについて「信じられなかった。署名の１時間前のことだった」と指摘した。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相について、「なぜあんな攻撃を仕掛けたのか。本当に腹が立っ