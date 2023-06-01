2010年南アW杯のライバル国10番の今サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が開幕し、日本代表は14日（日本時間15日）にオランダとのグループ初戦を迎える。2010年の南アフリカ大会以来、2度目の激突。0-1で敗れた当時、日本ゴールへ決勝点を叩き込んだ相手10番、ウェズレイ・スナイデル氏は16年が経った42歳の現在、サッカー界を騒がせるユニークな存在であり続けている。16年前の南アフリカW杯。日本のグループ第2戦、ペナル