◇インターリーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年6月14日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が14日（日本時間15日）、本拠地ヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。0−2の2回無死先頭打者の第1打席で、相手先発ウォーレンから左翼線二塁打をマークした。右腕が投じた落差あるカーブを巧みに振り抜いて左翼線へ。岡本はこの試合前で打率.231も、6月の打率は同.317と好調。2戦連発中でもあり、背番号7