ドイツ代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でキュラソー代表と対戦。開始６分に鮮やかなコンビネーションから芸術的な先制ゴールを奪った。FIFAランキング10位のドイツに対し、キュラソーは79位。格上のドイツは立ち上がりから猛攻を仕掛けると、いきなり試合を動かした。６分、左サイドから崩すと、フロリアン・ヴィルツとの華麗なワンツーからボックス内に進入したフェリックス・ヌメチャが、