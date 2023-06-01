◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・Ｗソックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰２戦目、初回先頭の第１打席は打撃妨害で出塁した。左腕ハドソンに対し、１ボール１ストライクからスイングをかけた際にバットが捕手のミットに接触した。この日はサッカーＷ杯で日本代表が大会初