【パリ＝工藤圭太】大相撲のパリ公演は１４日、パリ市内のアコー・アリーナで千秋楽を迎えた。３１年ぶり３度目のパリ公演は初日、千秋楽とも約１万５０００人収容の会場に「満員御礼」の垂れ幕が掲げられ、花の都の相撲ファンたちが力士の奮闘に喝采を送った。相手国の招待を受けて行う海外公演は昨年のロンドンに続いて２年連続。１４日のトーナメントは、決勝で横綱豊昇龍が小結高安を寄り切りで下した。１３日のトーナメン