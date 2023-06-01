◇インターリーグドジャース―Wソックス（2026年6月14日シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、敵地でのホワイトソックス戦に「1番・DH」で先発出場。初回は打撃妨害で出塁した。ホワイトソックス先発左腕のハドソンのカウント1ボール1ストライクからの3球目、スイングをかけたバットに、捕手ロモのミットが当たり、打撃妨害（記録は捕手の失策）で出塁した。大谷は「左膝の炎症」で12日（同