サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦でオランダと対戦する。5大会連続メンバー入りのDF長友佑都（39＝FC東京）は、キックオフの約5時間前に自身のXを更新。日本国民に共闘を呼びかけた。長友は「いざ出陣。日本の皆んな、いくぞゴラァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ！！！！！」と熱の入った投稿。フォロワーからは「優勝に向けて突っ走りましょう！