◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組ドイツ―キュラソー（１４日、ヒューストン競技場）４度のＷ杯優勝を誇るドイツ（ＦＩＦＡランク１０位）は１次リーグＥ組初戦でＷ杯初出場のキュラソー（同８２位）と対戦した。先制はドイツ。前半６分、ペナルティーエリア内でウィルツ（リバプール）の落としにヌメチャ（ドルトムント）反応。ゴール右にダイレクトで流し込んだ。キュラソーも反撃。同２１分、こぼれ球にダイレクト