◆米大リーグジャイアンツ―カブス（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）カブス・鈴木誠也外野手（３１）は１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦のスタメンを外れた。１度は「５番・指名打者」に入ったスタメンが発表されたが、その後外れた。誠也は前日１３日（同１４日）の敵地・ジャイアンツ戦に「４番・右翼」でスタメン出場。３回の２打席目には左前適時打も放っていた。だが、４