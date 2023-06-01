◇W杯北中米大会1次リーグC組ブラジル1―1モロッコ（2026年6月13日ニューヨーク・ニュージャージー競技場）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ屈指の好カードが13日（日本時間14日）にC組で行われ、最多の優勝5度のブラジルと前回4位モロッコが1―1で引き分けた。モロッコが序盤にリズムをつかんで先制し、ブラジルはエースのFWビニシウス（25＝Rマドリード）が強烈な同点弾。互いに譲らなかった両チームは日本代表がF組2