FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で優勝を目標に掲げる日本代表にとって、対戦国の特徴などを分析するテクニカルスタッフの果たす役割は大きい。22年カタール大会後に専任2人を増員して4人体制を敷いてきた。スペイン1部セビリアで2度の欧州リーグ制覇を支えた若林大智氏（43）は23年夏に入閣。世界基準の目線で分析対象の監督の思考や戦術を読み解くなど、欠かせない存在となっている。テクニカルスタッフの仕事は多岐に