日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と相まみえる。相手国の記者は、森保ジャパンにどんな印象を持っているのか。前日会見を取材していた２人の記者に訊いた。オランダの大手紙『Algemeen Dagblad』のエティエンヌ・フェルホフ記者は、「彼らは非常にスピードがあり、素晴らしいプレーをしている」と評したうえで、「でも何人か欠場者がいる。そこが一番の問題だろう。エンド