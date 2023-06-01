オランダとの試合当日（現地時間６月14日）、メディア受付開始の11時に合わせてスタジアムへ向かった。しかし、すでに長蛇の列ができていた。しかもセキュリティーチェックの窓口は一箇所しかなく、スタジアム内に入れたのは11時50分。約１時間を要した。待機している間にも、スタジアム周辺には日本とオランダのファン・サポーターの姿が目立った。中には馬に乗ってスタジアムへ向かうオランダ人の姿もあり、そうした光景に「