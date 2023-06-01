現地６月14日、北中米ワールドカップのグループE第１節で、初出場のキュラソー代表が強豪ドイツ代表と対戦している。立ち上がりから劣勢が続いたキュラソーは開始６分に先制点を献上。それでも21分に試合を振り出しに戻す。敵陣ゴール前でこぼれ球に反応したコメネンシアが左足を一閃。強烈なシュートはキミッヒの足をかすめてゴール左に突き刺さった。 ドイツ相手に奪った記念すべきW杯初得点にSNS上では「すげえ」「