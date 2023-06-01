アメリカのトランプ大統領は14日、イスラエルによるレバノンの首都ベイルートへの攻撃について「起きるべきではなかった」と非難し目前とされるイランとの合意を損なわないよう攻撃の停止を求めました。イスラエルは14日、親イラン武装組織ヒズボラがイスラエル領内を攻撃したことへの報復としてレバノンの首都ベイルート郊外にあるヒズボラの拠点を空爆しました。イランのガリバフ国会議長はアメリカがこの攻撃を容認したとの見方