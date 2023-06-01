FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦オランダ戦に向けた13日の公式会見で、日本代表の森保一監督（57）がケガの回復が遅れたため初戦3日前にW杯メンバーから外したMF遠藤航（33＝リバプール）に対し、会見では異例となる謝罪の言葉を口にした。長くチームを引っ張った主将の離脱に関する質問を受け、自ら直接通達した状況を説明した。「ひどいことを選手に伝えているなと思った。航が傷つくことはもちろん、航が大切にする