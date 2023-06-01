ヨーロッパを歴訪中の高市総理はさきほど、2か国目となるイタリアに到着しました。高市総理は日本時間15日午前3時前、イタリアの首都・ローマの空港に到着しました。イタリアを訪問するのは就任後初めてで、対面では2度目となるメローニ首相との会談に臨む予定です。メローニ首相との会談では、宇宙に関する共同声明やサプライチェーンの強靱化を含めた産業協力についての成果文書を発表する方向で調整を進めています。イタリアの