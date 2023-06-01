◆サッカー北中米大会▽１次リーグＥ組ドイツ―キュラソー（１４日、ヒューストン競技場）初出場のキュラソー（ＦＩＦＡランク８２位）が４度のＷ杯優勝を誇るドイツ（同１０位）と対戦。小国キュラソーが歴史的初ゴールを決めた。１点ビハインドの前半２１分、こぼれ球にダイレクトで反応したコメネンシア（チューリヒ）のミドルシュートがゴールネットに突き刺さった。現地に駆け付けたキュラソーのサポーターも大歓声をあ