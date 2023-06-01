HSBC選手権 大会期間：2026年6月9日～2026年6月15日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[オリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバ] 2 - 1 [レイラ フェルナンデス / ラウラ シグムント] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第7日がイギリス ロンドンで行われ、女子ダブルス決勝で、オリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバとレイラ フェルナンデス / ラウラ シグムントが対戦