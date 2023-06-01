アメリカのトランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けた覚書の合意について、「2、3時間以内に署名される」との考えを示したと報じられました。FOXニュースは14日、トランプ大統領が電話インタビューに応じ、イランとの戦闘終結に向けた覚書の合意について、「2、3時間以内に署名されると考えている」と主張したと報じました。また、トランプ大統領はイスラエルがレバノンに拠点を置く親イランのイスラム教シーア派組織ヒズボラを