◆サッカー北中米大会▽１次リーグＥ組ドイツ―キュラソー（１４日、ヒューストン競技場）初出場のキュラソー（ＦＩＦＡランク８２位）が４度のＷ杯優勝を誇るドイツ（同１０位）と対戦した。キュラソーを率いるディック・アドフォカート監督が７８歳２６０日で「Ｗ杯史上最年長監督」の記録を樹立した。１１日（日本時間１２日）の韓国―チェコ戦でチェコを率いたミロスラフ・コウベク監督の７４歳２８３日の記録を更新した