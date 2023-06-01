サッカー北中米Ｗ杯で１次リーグＦ組の日本がオランダとの初戦（１４日＝日本時間１５日、米・ダラス）を目前に控える中、英メディア「ＢＢＣ」が初優勝を目指す森保ジャパンを?ダークホース?として取り上げた。前回カタール大会ベスト１６の日本は、まずは１次リーグでオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。ＢＢＣは「日本はワールドカップのダークホースとなるだろうか？」という見出しで「日本ほど予想外の快進撃