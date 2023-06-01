2026W杯では各国が合宿地の選定や整備にも力を入れていて、サッカーの本場とまでは言えないアメリカでは想定とは異なるトラブルも起きる。アメリカのウィンストン・セーラムに合宿を張るドイツ代表は、選手たちより一足早く専属のグラウンドキーパーチームが合宿入り。5月20日からトレーニンググラウンドの調整をおこなってきた。独『Bild』は、アメリカのスポーツ文化との違いがあると取り上げている。猛暑のアメリカでは芝が乾燥