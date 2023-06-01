アメリカのトランプ大統領はイスラエルによるレバノンへの攻撃について、「イランとの合意が迫る特別な日にあってはならないことだった」とし、全ての当事者に自制するよう求めました。トランプ大統領は14日、イスラエルがレバノンに拠点を置く親イランのイスラム教シーア派組織ヒズボラを攻撃したことについて、「イランとの合意が迫る特別な日に決してあってはならないことだった」とSNSに投稿しました。その上で、攻撃によって