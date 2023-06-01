◇インターリーグドジャース7―1ホワイトソックス（2026年6月13日シカゴ）ドジャースのロバーツ監督が、14日（日本時間15日）のホワイトソックス戦を欠場すると明かした。名門スタンフォード大で学ぶ娘エミーさんの卒業式に参加するためで、試合終了後すぐにチームを離れたとみられる。試合前に報道陣に対応し、「家族のために時間を使うことが“仕事への情熱が足りない”という、見られ方がなくなった。こういう瞬間