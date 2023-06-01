◇インターリーグホワイトソックス1―7ドジャース（2026年6月13日シカゴ）右太腿裏の肉離れで負傷者リスト（IL）入りしているホワイトソックスの村上は復帰に向けて調整した。3日連続でチューブを利用した下半身トレーニングなどリハビリメニューを消化。練習後には元ヤクルト監督で現ゴールドジム女子硬式野球部監督を務める小川淳司氏と談笑した。小川氏は「応援するくらいしかできないけど、結果は気になってました